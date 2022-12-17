Зеленского раскритиковали за просьбу выступить перед финалом чемпионата мира

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за просьбу выступить перед финалом ЧМ

Читатели британского издания Daily Mail в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре и согласились с решением международной федерации футбола (ФИФА) отклонить подобную инициативу.

Комментаторы отметили, что политике не место в спорте, и призвали украинского лидера вместо обращений заняться мирными переговорами.

«Я согласен с ФИФА. Футбол часто объединяет людей не для политической кампании, если Зеленский хочет выступить с речью, он должен просить поддержки в прекращении войны», — заявил пользователь с никнеймом @misterherawana.

«Никогда не смешивайте спорт и политику. Если он говорит, то должны говорить и палестинцы, йеменцы, иракцы, иранки и так далее», — добавил @GreatDeximal.

Комментатор @ZmarayKochi добавил, что в мире существую проблемы помимо Украины. «Кого волнует Зеленский? На Ближнем Востоке уже так жарко», — написал он. «Он любит быть в центре внимания, не так ли?» — задался вопросом @Sr1Djw.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Франции. Трехцветные являются действующими чемпионами мира.

