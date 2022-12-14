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23:55, 14 декабря 2022Спорт

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре

Сборная Франции обыграла Марокко 2:0 и стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес. Фото: Molly Darlington / Reuters

Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко и стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте отличился Рандаль Коло Муани и упрочил лидерство французов.

13 декабря сборная Аргентины разгромила команду Хорватии 3:0 и стала первым финалистом турнира. Ворота соперников поразили капитан аргентинцев Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль.

18 декабря в 18:00 по московскому времени французы сыграют с аргентинцами в финале. Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Матч за бронзу между Марокко и Хорватией состоится днем ранее, 17 декабря, также в 18:00.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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