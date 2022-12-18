Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду

Премьер Греции Мицотакис: власти покроют 10% расходов 8,4 млн жителей страны на еду

С февраля 2023 года власти Греции планируют за счет бюджетных субсидий покрывать десять процентов расходов большинства жителей страны на питание. О соответствующем решении сообщил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис, пишет Bloomberg.

Предполагается, что власти страны будут помогать населению с расходами на еду в течение шести месяцев. Финансироваться такая мера поддержки будет из сборов налога на избыточную прибыль, который выплачивают два местных нефтеперерабатывающих завода.

Как уточнил премьер, бюджетные расходы составят 650 миллионов евро. Мицотакис также отметил, что субсидия рассчитана на 85 процентов домохозяйств, или около 8,4 миллиона жителей Греции.

Ранее обозреватели греческого портала Pronews.gr сообщили, что Греция содействует Украине не только поставками западного и советского вооружения, но и выгодными кредитами для восстановления страны. По данным журналистов, Афины намерены предоставить Киеву 5 миллиардов евро на 25 лет.