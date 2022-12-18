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12:29, 18 декабря 2022Мир

В Греции рассказали о масштабах поддержки Украины

Pronews: Греция содействует Украине не только вооружением, но и кредитами

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Греция содействует Украине не только западным и советским вооружением, но и выгодными кредитами для восстановления страны. О масштабах экономической помощи Афин Киеву сообщает греческий портал Pronews.gr.

«Помимо оружия и боеприпасов, Греция также участвует в поддержке Украины в финансовом плане миллионными кредитами после соответствующего решения правительства [премьер-министра] Кириакоса Мицотакиса», — говорится в материале. Обозреватели рассказали, что, по предварительным договоренностям, пять миллиардов евро будут предоставлены Украине на 25 лет.

Ранее журналисты агентства Bloomberg сообщили, что над США навис риск критического истощения военного арсенала и невозможности восполнить его из-за передачи оружия Украине. По мнению авторов материала, из-за регулярных поставок вооружения Киеву, включая высокотехнологичные разработки, американская армия может остаться частично недееспособной в сфере наземного оружия, что выражается в дефиците снарядов, танков и переносных ракетных комплексов.

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Виктория Кондратьева
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