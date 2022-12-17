В США заявили о риске истощения своего арсенала из-за Украины

Bloomberg: конфликт на Украине показал критическую уязвимость США в восполнении арсеналов

Над США навис риск критического истощения своего военного арсенала и невозможности восполнить его из-за поставок оружия на Украину. Об этом пишут журналисты издания Bloomberg.

По мнению авторов, из-за регулярных поставок вооружения на Украину, включая высокотехнологичные разработки, американская армия может остаться частично недееспособной в сфере наземного оружия, что выражается в дефиците снарядов, танков и переносных ракетных комплексов. В таком случае для США Китай и Северная Корея могут стать угрозой.

«Это очень серьезная проблема как для союзников НАТО, которые предоставляют значительную помощь украинским вооруженным силам, так и для самих ВСУ, которые сталкиваются с дефицитом», — заявила Джулианна Смит, посол США в НАТО.

По подсчетам экспертов, с начала российской военной спецоперации США передали украинским военным более миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тысяч 105-миллиметровых и примерно 10 тысяч ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Ранее сотрудник журнала The American Conservative Брэдли Девлин раскритиковал Конгресс за тотальную войну против США после безосновательного увеличения бюджета для помощи Украине.