Объяснена попытка США помешать атаке ВСУ на Герасимова

Профессор РАН Гусев: атака Киева на Герасимова привела бы к серьезным осложнениям

Попытка США помешать Киеву осуществить атаку на главу Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова укладывается в общую стратегическую позицию Запада. Таким мнением с MK.RU поделился профессор РАН Александр Гусев.

По его словам, Вашингтон не заинтересован в жестком противостоянии с Москвой, а подобное развитие событий могло бы привести «к очень серьезным осложнениям, вплоть до полного разрыва отношений».

Эксперт объяснил, что США в настоящий момент готовы к противостоянию с Россией только опосредованно и помогают Украине оружием, однако не заинтересованы в том, чтобы «убирать высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны России».

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова весной. По его словам, украинские военные «накрыли штаб», в котором был российский военачальник, однако на тот момент Герасимов уже уехал оттуда.

17 декабря газета The New York Times написала о попытке Украины атаковать главу российского Генштаба. Как утверждают авторы материала, США пошли на экстраординарный шаг, попросив Киев отменить нападение.