Стали известны подробности пожара на газовом месторождении в Иркутской области

Губернатор Кобзев заявил, что при пожаре на Марковском месторождении пострадал человек

При пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, по предварительным данным, пострадал один человек. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, сейчас экстренные службы уточняют информацию, данные насчет возгорания будут обновляться.

«Предварительно — произошло возгорание на площади около тысячи квадратных метров. [Пожару] присвоен третий номер сложности», — написал Кобзев.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.