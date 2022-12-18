В Приангарье начался пожар на нефтегазоконденсатном месторождении

МЧС: в Иркутской области горит технологическая установка на Марковском месторождении

В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Об этом Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что факельное возгорание установки охватило площадь около тысячи квадратных метров, ликвидацией пожара занимаются частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина.

«В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре в городе Снежинск Челябинской области. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.