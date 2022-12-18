Канадская журналистка Бартлет: Россия добьется денацификации и демилитаризации Украины

Независимая канадская журналистка Ева Бартлет понадеялась на достижение Россией цели спецоперации, которая заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

Она рассказала, что неоднократно занималась освещением событий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По словам журналистки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили обстрелы по мирным районам Донбасса начиная с 2014 года. Она подтвердила, что эта информация противоречит утверждениям западных стран об отсутствии причин для начала проведения спецоперации.

Бартлет указала, что происходящее в Донбассе можно было предотвратить, «если бы за столом были честные игроки». «Все эти люди погибли, при том, что Украина и ее покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров», — подчеркнула она.

Журналистка также добавила, что существуют сообщения об активизации обстрелов Донбасса Украиной до начала спецоперации России. Она отметила, что Россия старалась прийти к мирному соглашению до самого конца, но оказалась вынуждена начать спецоперацию. Бартлет добавила, что Москва всегда предлагала Киеву сотрудничество на взаимовыгодных условиях. «Но у США свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит», — заявила она.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов объявил о решимости России довести спецоперацию до победы. По его словам, высказывания президента Украины Владимира Зеленского только укрепляют этот настрой.