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22:36, 17 декабря 2022Россия

В Крыму заявили о решимости России довести спецоперацию до победы

Постпред Крыма Мурадов: заявления Зеленского побуждают довести спецоперацию до победы
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о решимости России довести специальную военную операцию на Украине до победного конца. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эту решимость подкрепляют слова украинского лидера Владимира Зеленского, которые демонстрируют, что окончание боевых действий на Украине невозможно «без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима». «Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России, никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме войны против нашей страны», — указал постпред.

По словам Мурадова, Зеленскому выгодно продолжение конфликта на Украине, поскольку благодаря этому он получает миллионы долларов. Он также отметил, что диалог с властями Киева является бессмысленным.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершения военных действий на территории Украины станет отвод российских войск к границам 1991 года. Он уточнил, что прекращения конфликта не случится в случае возврата к границам на 24 февраля, поскольку у Украины не будет четкого понимания, «что такое гарантии безопасности».

Его слова прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, назвав их «показателем политической безграмотности».

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Варвара Кузьмина
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