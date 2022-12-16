Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Его слова приводит The Economist.
Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии
По его словам, возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, потому что у Украины не будет четкого понимания, «что такое гарантии безопасности».
Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.
Почему одна Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит
Условия России
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.
По заявлению представителя президента, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.
Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно
Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.
Когда закончится конфликт?
В недавнем интервью Politico Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине и допустил, что это произойдет в 2023 году.
Издание признало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — ответил он.
Журналисты издания добавили, что признание Зеленского самым влиятельным в Европе указывает на внутренние проблемы страны. «Это означает, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются», — отметили они.
В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче.
Мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. По крайней мере боевые действия
Украина назвала смешными призывы к переговорам
По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, призывы к переговорам с Россией смешны. Об этом он заявил в интервью журналу Economist.
Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой...
По его мнению, призывать к переговорам Киева и Москвы до того, как «Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства» — это «смешно».
Ермак подчеркнул, что прежде чем стороны сядут за стол переговоров, должен быть выполнен ряд условий. Одно из них — обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности.