Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Его слова приводит The Economist.

Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, потому что у Украины не будет четкого понимания, «что такое гарантии безопасности».

Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.

Почему одна Украина платит такую ​​высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит Владимир Зеленский президент Украины

Условия России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

По заявлению представителя президента, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.

Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

Когда закончится конфликт?

В недавнем интервью Politico Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине и допустил, что это произойдет в 2023 году.

Издание признало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — ответил он.

Журналисты издания добавили, что признание Зеленского самым влиятельным в Европе указывает на внутренние проблемы страны. «Это означает, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются», — отметили они.

В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче.

Мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. По крайней мере боевые действия Владимир Зеленский президент Украины

Украина назвала смешными призывы к переговорам

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, призывы к переговорам с Россией смешны. Об этом он заявил в интервью журналу Economist.

Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой...

Андрей Ермак глава офиса президента Украины

По его мнению, призывать к переговорам Киева и Москвы до того, как «Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства» — это «смешно».

Ермак подчеркнул, что прежде чем стороны сядут за стол переговоров, должен быть выполнен ряд условий. Одно из них — обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности.