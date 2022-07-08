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Зеленский оценил вероятность завершения конфликта на Украине до конца года

Украинский президент Зеленский заявил, что Киев может остановить конфликт до конца года
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад окажет необходимую помощь, Киев может остановить конфликт до конца года, об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Журналисты поинтересовались, как Зеленский оценивает вероятность завершения конфликта на Украине до начала 2023 года. Как уточнил политик, Украина «останется единой». «Если наши партнеры вовремя поставят мощное вооружение, будет сопутствовать удача, и поможет бог, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. По крайней мере, боевые действия», — отметил глава государства.

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Он также уточнил, что граждане не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. По словам президента, Украина и дальше будет стремиться в НАТО. Он упрекнул государства Североатлантического альянса в том, что они вовремя не приняли его страну в НАТО.

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Марина Совина
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