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Зеленский рассказал о стремлении Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский заявил, что страна не отказывается от пути в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Лучшей гарантией безопасности Украины является ее вступление в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает CNN.

По его словам, Киев не отказался «от этого пути» и стремится в НАТО. «Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — рассказал он.

Украинский лидер добавил, что пока не видит никаких других гарантий безопасности, кроме Североатлантического альянса. Он приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. Зеленский считает, что такое же решение в отношении Украины помогло бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи его государству.

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«Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО», — отметил он.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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