В Кремле высказались об условиях достижения мира на Украине

Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий

Достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. Такое условие для прекращения боевых действий назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

«Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — заявил Песков.

По заявлению представителя президента, эти реалии сложились из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.