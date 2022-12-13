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13:18, 13 декабря 2022Россия

В Кремле высказались об условиях достижения мира на Украине

Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. Такое условие для прекращения боевых действий назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

«Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — заявил Песков.

По заявлению представителя президента, эти реалии сложились из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Марк Леонов
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