В Кремле высказались об условиях достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. Такое условие для прекращения боевых действий назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.
«Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — заявил Песков.
По заявлению представителя президента, эти реалии сложились из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.
Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.