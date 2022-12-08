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09:14, 8 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине

Президент Владимир Зеленский допустил окончание конфликта на Украине в 2023 году

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. Об этом он высказался в видеообращении, которое записал для издания Politico.

Завершение кризиса

Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине и допустил, что это произойдет в 2023 году. Кроме того, Politico признало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы.

Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Журналисты издания добавили, что признание Зеленского самым влиятельным в Европе указывает на внутренние проблемы страны. «Это означает, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются», — отметили они.

В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче. «Мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. По крайней мере боевые действия», — говорил Зеленский.

Возможность переговоров

В середине ноября украинский президент оценивал возможность переговоров с Россией и опроверг свой отказ от диалога. Он подчеркнул, что наиболее важным требованием Киева к Москве является восстановление справедливости. Однако Россия не выступала с подобными заявлениями.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

8 ноября Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Он призвал российскую сторону возместить все убытки, причиненные в результате проведения специальной военной операции, восстановить целостность территории страны, проявить уважение к Уставу ООН, а также назначить наказание военным преступникам. Кроме того, Зеленский потребовал гарантии, что спецоперация не повторится.

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При этом еще в сентябре украинский президент официально объявил, что отказывается вести переговоры с Москвой.

Позиция России

6 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об отсутствии перспектив по переговорам с Украиной. По его словам, российские власти на данный момент их не видят.

Однако ранее в Кремле неоднократно отмечали, что Россия считает дипломатию наиболее предпочтительным средством достижения целей спецоперации. Песков объяснял, что Москве необходимо продолжать свои действия на территории Украины, поскольку диалог невозможен из-за позиции Украины.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем

Владимир Путинпрезидент России

В конце октября российский президент Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что Киев решил отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — отметил Путин. Позже глава государства призвал подождать для переговоров «доброй воли» Украины.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.

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Марина Совина
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