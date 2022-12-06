Кремль констатировал отсутствие перспектив по переговорам с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Москва не видит перспектив переговоров с Киевом

Москва в настоящее время не видит перспектив для переговоров с Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС .

«Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — сказал пресс-секретарь президента.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Кремле не раз подчеркивали, что Россия считает дипломатию наиболее предпочтительным средством достижения целей спецоперации. При этом СВО продолжается, сообщал Песков, объясняя это тем, что из-за позиции Украины переговоры невозможны.

27 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной, но Киев принял решение отказаться от переговоров. «Вопрос не в нас», — сказал тогда глава государства.