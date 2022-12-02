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12:40, 2 декабря 2022Россия

В Кремле назвали дипломатию более предпочтительной для решения целей СВО

Дмитрий Песков назвал дипломатию более предпочтительной для решения целей СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) продолжается, однако дипломатия является более предпочтительным средством достижения ее целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Россия считает мирные дипломатические средства наиболее предпочтительными для достижения целей», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что вывод войск, заявленный США как условие для начала переговоров, неприемлем, однако добавил, что президент России осатется открытым для диалога.

При этом 29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Он подчеркнул, что нынешние власти Украины отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.

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Марк Леонов
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