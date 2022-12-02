В Совфеде отреагировали на слова Байдена о готовности к переговорам с Россией

Сенатор Климов заявил, что США готовы к переговорам с Россией только на своих условиях

Если США и готовы к переговорам с Россией по урегулированию ситуации на Украине, то только на своих условиях. Так на слова американского президента Джо Байдена о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой отреагировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram.

1 декабря Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции, если тот примет соответствующее решение. При этом глава США сказал, что не планирует контактов с российским политиком в ближайшем будущем, отметив, что переговоры с Москвой состоятся только при консультациях с НАТО, а не на самостоятельной основе.

«Но означать она [фраза Байдена о готовности к переговорам с Россией] может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на УкрТВД [украинском театре военных действий], сколько начать с нами торг и явно на американских условиях. Сей торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами», — считает политик.

Климов заявил, что все конференции Джо Байдена носят постановочный характер. Сенатор указал на потерю позиций клана Байдена после выборов в Конгресс в ноябре, подчеркнув, что Вашингтону необходимо выбираться из крупнейшего за последние полвека социально-экономического кризиса.

Политик не увидел в словах Байдена «вспышки любви к России правящих кругов США». По его мнению, Вашингтон все так же намерен сдерживать Россию любой ценой, при этом подобная тактика не исключает возможности тактических компромиссов с Москвой.

29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Он подчеркнул, что нынешние власти Украины отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.