Кремль назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Россией

Пресс-секретарь Песков назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Россией

Президент США Джо Байден фактически сказал, что переговоры с Россией возможны лишь после ухода главы государства Владимира Путина с Украины. Однако это невозможно, специальная военная операция (СВО) продолжается. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, США не признают новую территорию в составе России, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения.

Песков добавил, что президент России «был открыт для переговоров с целью обеспечить наши интересы». Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако «взаимности инициатива не получила», заключил представитель Кремля.

Ранее Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным по вопросу Украины, если тот проявит интерес к завершению конфликта. При этом президент США добавил, что в ближайшее время не планирует общаться с российским лидером.