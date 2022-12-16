В России ответили на слова Зеленского об условиях окончания конфликта

Сенатор Карасин заявил о провокационном подходе Зеленского из-за слов об отводе войск

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях окончания конфликта с Россией. Сенатор отметил, что шанс на переговоры двух стран есть и всегда будет.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны.

«Это очередное подтверждение незрелости и какой-то политической наивности Зеленского. Дело в том, что то, что произошло в 1991 году, было катастрофой для всего Советского Союза. Сейчас это уже вполне очевидно. Но говорить такие вещи публично — показатель политической безграмотности. Это абсолютно неконструктивный подход и даже провокационный», — заявил Карасин.

Надо, чтобы политики думали более ответственно и более ответственно подходили к своим публичным выступлениям Григорий Карасин глава комитета Совфеда по международным делам

При этом сенатор отметил, что шанс на переговоры России и Украины есть и будет. «Но для того, чтобы этот шанс реализовался, нужны просчитанные, трезвые, взвешенные подходы, без демагогии и публичной пропаганды, которой сейчас занимается киевская верхушка, включая самого Зеленского», — считает он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

По заявлению представителя президента, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.

