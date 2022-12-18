Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром

Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» опорного пункта ВСУ под Соледаром

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, потери украинских войск на этой точке составили как минимум 10 человек убитыми и десятки человек ранеными.

«Несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — написал Кадыров. Он добавил, что не видит предпосылок для успешного наступления ВСУ под Соледаром в ближайшей перспективе, а также назвал действия чеченских военных проявлением самоотверженности и мужества.

Ранее Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.