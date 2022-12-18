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16:08, 18 декабря 2022Россия

Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром

Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» опорного пункта ВСУ под Соледаром

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, потери украинских войск на этой точке составили как минимум 10 человек убитыми и десятки человек ранеными.

«Несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — написал Кадыров. Он добавил, что не видит предпосылок для успешного наступления ВСУ под Соледаром в ближайшей перспективе, а также назвал действия чеченских военных проявлением самоотверженности и мужества.

Ранее Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.

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Алевтина Запольская
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