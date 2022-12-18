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18:35, 18 декабря 2022Путешествия

Бизнес-джет подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета в Москву

Flightradar: бизнес-джет подал сигнал тревоги в первые минуты полета из Еревана в Москву

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Бизнес-джет подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Hawker 800A вылетел в Россию около 17:40 по московскому времени и в первые же минуты полета, находясь в воздушном пространстве Азербайджана, подал сигнал, код которого означает аварию или иную нештатную ситуацию.

Самолет продолжил выполнение рейса, его посадка в столичном аэропорту Внуково запланирована на 21:52. Данных о причинах случившегося, а также других подробностей ситуации пока не поступало.

31 августа сообщалось, что пассажирский самолет экстренно приземлился в Казани из-за сработавшей сигнализации перепада давления. Лайнер подал сигнал тревоги, когда был над Марий Эл, и сменил курс. Он провел в воздухе около часа и благополучно сел.

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Варвара Кошечкина
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