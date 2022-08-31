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Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет экстренно приземлился в Казани

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казани из-за сработавшей сигнализации

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Казани из-за сработавшей сигнализации перепада давления, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит борт.

Как уточнили в компании, Airbus летел из Москвы в Екатеринбург. «Сработала сигнализация перепада давления в салоне. Борт выведен из расписания на период проведения расследования инцидента», — подчеркнули в пресс-службе.

Самолет подал сигнал тревоги, когда был над Марий Эл и сменил курс. Он провел в воздухе около часа и благополучно сел.

В ночь на 20 августа самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Анкары в Москву, экстренно приземлился в Минске. Борт вылетел из Анкары, и, пролетая в районе Вильнюса, изменил курс и направился к Минску. По словам пассажирки самолета, в салоне резко упало давление, выпали кислородные маски.

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Марина Совина
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