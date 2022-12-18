В Одессе появился мурал с Борисом Джонсоном

В Одессе появился мурал, посвященный экс-премьеру Британии Джонсону

В Одессе появился стрит-арт, посвященный бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что мурал с бывшим британским премьером появился на стене в микрорайоне Молдаванка. На нем политик изображен в костюме с желто-голубым галстуком и с англо-украинской надписью ниже «Добрий день еврибади!» («Всем доброго дня!»).

В июле сообщалось, что Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы и три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. По словам мэра города Геннадия Труханова, экс-премьер Соединенного Королевства Джонсон оказался первым британцем, ставшим почетным гражданином Одессы.