Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы и три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов, пишет ТАСС.

Он сообщил, что подписал распоряжение о награждении Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. «Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», —сказал Труханов.

По его словам, Джонсон оказался первым британцем, который получил звание почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года. Мэр также поблагодарил премьера Британии за помощь финансами и оружием.

В мае мэр украинского Василькова в Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что местные власти решили назвать набережную в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.