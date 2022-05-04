На Украине решили назвать набережную в честь Бориса Джонсона

В украинском Василькове назвали набережную в честь премьера Великобритании Бориса Джонсона

Мэр украинского Василькова в Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что местные власти решили назвать набережную в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом она написала в соцсетях, передает РИА Новости.

«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — заявила Баласинович.

В апреле Борис Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер также совершил 30-минутную прогулку по городу до майдана Независимости.

3 мая стало известно, что Великобритания выделит Украине 300 миллионов фунтов стерлингов в качестве помощи. Кроме того, Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта.