Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине решили назвать набережную в честь Бориса Джонсона

В украинском Василькове назвали набережную в честь премьера Великобритании Бориса Джонсона

Фото: Сергей Половко / Wikimedia

Мэр украинского Василькова в Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что местные власти решили назвать набережную в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом она написала в соцсетях, передает РИА Новости.

«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — заявила Баласинович.

В апреле Борис Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер также совершил 30-минутную прогулку по городу до майдана Независимости.

3 мая стало известно, что Великобритания выделит Украине 300 миллионов фунтов стерлингов в качестве помощи. Кроме того, Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В НАТО отказались соблюдать положения договора с Россией
Беднейшая страна Африки пострадала от ситуации на Украине
В бундестаге призвали вызвать «на ковер» украинского посла за слова о Шольце
Захарова возмутилась «требованиям» доказать позицию России по Холокосту
МВД Киргизии призвало не использовать 9 мая символику спецоперации
В Москве появятся автозаки с кондиционером и туалетом
В российском регионе начали производить французский сыр с плесенью
Испанский футболист получил тюремный срок за изнасилование
Санду заявила о попытках Молдавии предотвратить дестабилизацию в Приднестровье
Диетолог посоветовал отказаться от строгих диет и выбрать «день наслаждения»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.