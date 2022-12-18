Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:57, 18 декабря 2022Мир

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с сестрой пропустили церемонию годовщины смерти отца

Фото: ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю 11-й годовщины смерти своего отца Ким Чен Ира. Об этом сообщает государственное новостное агентство ЦТАК.

В дворце Солнца в Пхеньяне, где в эти дни проходят траурные мероприятия, от его имени появилась корзина цветов. Сестра руководителя государства Ким Ё Чжон также не приехала на церемонию.

В мае директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон оценил темперамент лидеров КНДР. «Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но его сын Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей», — поведал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину
Украинская беженка не смогла вынести условия жизни в британской квартире
Слуцкий рассказал об угрозе обстрела ВСУ во время поездки с Бутом в Луганск
Крым решил предложить свои порты Белоруссии в качестве ворот ЕАЭС
Москвичка раскрыла причины начать поиски увиденного во сне мужчины
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией
Россиянкам рассказали о возможности законно взыскать алименты мужа с его друзей
Стали известны подробности конфликта марокканского игрока и главы ФИФА
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.