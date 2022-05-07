Ким Чен Ына назвали хладнокровным

Директор южнокорейской разведки Пак Чи Вон назвал лидера КНДР Ким Чен Ына хладнокровным

Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон назвал лидера КНДР Ким Чен Ына хладнокровным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Чосон Ильбо».

«[Бывший лидер КНДР] Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей», — сказал он.

По мнению Пак Чи Вона, если лидер КНДР продолжит политику изоляции, страну ждет «крах», поэтому сторонам необходимо вернуться к диалогу.

«Если Ким Чен Ын ведет себя безрассудно, это не значит, что мы должны быть такими же», — отметил чиновник. По его словам, невозможно «повернуть время вспять» и нельзя отрицать достигнутое администрацией президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за последние пять лет.

Пак Чи Вон считает, что новая администрация должна быть осторожнее с высказываниями о «предупредительном ударе» или совместных военных учениях с США.

Ранее научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов отметил, что сценарий «второй Корейской войны», спровоцированной осознанными действиями Пхеньяна или Сеула, выглядит маловероятным. По его словам, для того, чтобы начать подобную войну, нужно быть уверенным в собственной победе, обладать необходимыми ресурсами и быть готовым к любым рискам.