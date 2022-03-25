Оценена вероятность войны между Северной и Южной Кореей

Кореист Асмолов назвал маловероятным сценарий войны между Северной и Южной Кореей

Сценарий «второй Корейской войны», спровоцированной осознанными действиями Пхеньяна или Сеула, выглядит маловероятным. Так вероятность боевых действий между двумя странами оценил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, для того, чтобы начать подобную войну, нужно быть уверенным в собственной победе, обладать необходимыми ресурсами и быть готовым к любым рискам. Ни Южная, ни Северная Корея этим трем критериям не соответствуют.

Кореист подчеркнул, что северокорейский лидер Ким Чен Ын совершит «особо жестокое самоубийство», если он нападет на Южную Корею. Хотя северокорейская армия превосходит южнокорейскую по численности, военный бюджет последней примерно в 26 раз больше, чем у КНДР. Более того, при прошлом президенте Мун Чжэ Ине был сильно увеличены военные расходы и активно развивались наступательные программы.

Асмолов также напомнил, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами заключен договор о взаимной обороне. «По нему в случае нападения Севера на Юг Северу придется драться не с Южной Кореей, а с Южной Кореей, Соединенными Штатами и всеми, кто прибежит на помощь. Есть в такой ситуации у Севера шансы на победу? Тут даже ядерное оружие ничего не решит», — подчеркнул специалист.

При этом он назвал наличие у Пхеньяна ядерного оружия гарантией от нападения извне — ядерная угроза делает «вторую Корейскую войну» невыгодной и для Соединенных Штатов.

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24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.