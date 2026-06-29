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07:47, 29 июня 2026Авто

Россияне стали реже покупать подержанные машины

«Газпромбанк автолизинг» и «Автостат»: В мае россияне купили 511,5 тысячи машин с пробегом
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В мае 2026 года россияне стали реже покупать подержанные легковые автомобили. Об этом со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинг» и «Автостат» сообщает ТАСС

За последний месяц весны в стране приобрели 511,5 тысячи машин с пробегом на 595,3 миллиарда рублей. Общая стоимость за месяц снизилась на семь процентов, а в годовом выражении увеличилась на 14 процентов.

За год доля «молодых» машин снизилась более чем на два процентных пункта — до 23,7 процента в денежном выражении. Также резко выросли траты на покупку подержанных китайских машин. За месяц россияне купили 29,6 тысячи подержанных китайских автомобилей на 59,3 миллиарда рублей. В штуках их доля на рынке выросла на 42 процента, а в деньгах — в 2,3 раза. Таким образом их доля в затратах достигла 10 процентов, увеличившись с 4,9 процента.

Основную массу составили траты на подержанные машины европейских марок (194,5 миллиарда рублей), а также японские (185 миллиарда рублей). На третьем месте с огромным отрывом автомобили с пробегом корейских брендов (75,3 миллиарда рублей). Китайские марки купили на 59,3 миллиарда рублей, российские — 52,5 миллиарда рублей, американские — 27,1 миллиарда рублей. При этом у отечественных брендов сумма затрат выросла на 12 процентов, у японских — на 26.

За январь–май 2026 года россияне перерегистрировали 63,8 тысячи тяжелых грузовых машин полной массой более 16 тонн (HCV). Это на 14,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

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