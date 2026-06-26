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16:12, 26 июня 2026Авто

В России резко выросли продажи одного вида машин

Аналитик Целиков: Продажи подержанных тяжелых грузовиков в России выросли на 14,6 %
Марина Аверкина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За январь–май 2026 года россияне перерегистрировали 63,8 тысячи тяжелых грузовых машин полной массой более 16 тонн (HCV). Это на 14,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков. Он отметил, что параллельно произошло снижение реализации новых машин этого класса — на 20 процентов.

Первое место на вторичном рынке удерживает «КамАЗ» — 17,7 тысячи машин, или 27,7 процента от всех сделок. Прирост к прошлому году составил менее двух процентов.

Китайский Shacman с результатом 5128 машин (доля восемь процентов) опередил самого популярного «европейца» — Volvo (5089 единиц). В десятку самых востребованных брендов также вошли «МАЗ», Scania, MAN, Sitrak, FAW, Mercedes-Benz и DAF.

Почти половину рынка (46,6 процента) заняли седельные тягачи, и именно этот сегмент показал наибольший рост — на 25,5 процента. На самосвалы пришлось 26,8 процента, на спецтехнику — 13,8 процента.

Чуть более трети перепроданных тяжелых грузовиков (31,5 процента) выпущены в 2022–2025 годах. В основном это машины, вернувшиеся из лизинга. Для покупателей они стали реальной альтернативой новым автомобилям, но по заметно более низким ценам.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года россияне активно приобретали машины люкс-класса с пробегом. В этом сегменте было реализовано 239 автомобилей, что на два процента больше, чем годом ранее. Таким образом, после апрельского снижения на один процент вторичный рынок дорогих машин вернулся к росту.

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