В России резко выросли продажи одного вида машин

Аналитик Целиков: Продажи подержанных тяжелых грузовиков в России выросли на 14,6 %

За январь–май 2026 года россияне перерегистрировали 63,8 тысячи тяжелых грузовых машин полной массой более 16 тонн (HCV). Это на 14,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков. Он отметил, что параллельно произошло снижение реализации новых машин этого класса — на 20 процентов.

Первое место на вторичном рынке удерживает «КамАЗ» — 17,7 тысячи машин, или 27,7 процента от всех сделок. Прирост к прошлому году составил менее двух процентов.

Китайский Shacman с результатом 5128 машин (доля восемь процентов) опередил самого популярного «европейца» — Volvo (5089 единиц). В десятку самых востребованных брендов также вошли «МАЗ», Scania, MAN, Sitrak, FAW, Mercedes-Benz и DAF.

Почти половину рынка (46,6 процента) заняли седельные тягачи, и именно этот сегмент показал наибольший рост — на 25,5 процента. На самосвалы пришлось 26,8 процента, на спецтехнику — 13,8 процента.

Чуть более трети перепроданных тяжелых грузовиков (31,5 процента) выпущены в 2022–2025 годах. В основном это машины, вернувшиеся из лизинга. Для покупателей они стали реальной альтернативой новым автомобилям, но по заметно более низким ценам.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года россияне активно приобретали машины люкс-класса с пробегом. В этом сегменте было реализовано 239 автомобилей, что на два процента больше, чем годом ранее. Таким образом, после апрельского снижения на один процент вторичный рынок дорогих машин вернулся к росту.