Названы самые популярные у россиян подержанные люксовые машины

Bentley остался лидером продаж в России в сегменте люксовых автомобилей с пробегом

В мае 2026 года россияне активно приобретали машины класса люкс с пробегом. В этом сегменте было реализовано 239 автомобилей, что на два процента больше, чем годом ранее. Таким образом, после апрельского снижения на один процент вторичный рынок дорогих машин вернулся к росту, сообщает «Автостат».

Самым популярным брендом среди подержанного тяжелого люкса остался Bentley (82 машины). Примерно в два раза меньше — 43 и 42 единицы — пришлось на Rolls-Royce и Lamborghini соответственно. Далее идут Maserati (32) и Ferrari (31). Замыкает список Aston Martin с девятью проданными машинами.

В модельном рейтинге первенство сохранил Bentley Continental GT (37 машин). На втором месте расположился Lamborghini Urus (33), следом с равными результатами по 22 машины идут Bentley Bentayga и Rolls-Royce. В пятерку популярных также попал Bentley Continental Flying Spur (17).

По словам аналитиков, в 2026 году рынок люксовых машин с пробегом крайне неустойчив. В январе, марте и мае он рос, в феврале и апреле — падал. По итогам первых пяти месяцев года в России было приобретено 1020 очень дорогих подержанных машин, что только на 0,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее стало известно, что США запретили шведской компании Polestar продавать новые автомобили на американском рынке. Отказ в продлении разрешения касается машин после 2027 модельного года. Причиной стало «Правило о подключенных транспортных средствах», направленное против автомобилей с китайскими коммуникационными технологиями. Дело в том, что контрольный пакет акций Polestar принадлежит китайской Geely.