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07:58, 29 июня 2026Мир

Мадуро по-библейски обратился к венесуэльцам

Мадуро обратился к венесуэльцам с помощью цитаты из Библии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗемлетрясение в Нью-Йорке

Фото: Adam Gray / Reuters

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал обращение, предположительно написанное из тюремной камеры в Нью-Йорке, в котором выразил поддержку венесуэльцам после землетрясений. Текст обращения опубликован на странице политика в социальной сети X.

В своем послании политик использовал цитаты из Библии и заявил о солидарности с пострадавшими, в частности 25-й главы Евангелия от Матфея. «"Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?". Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне"», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений.

Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на четверг, 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого случилось еще 30 подземных толчков.

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