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В Японии новый ракетный запуск КНДР назвали «самым успешным»

Минобороны Японии посчитало новый ракетный запуск КНДР самым технически продвинутым

Фото: Ahn Young-joon / AP

Министерство обороны Японии назвало новый ракетный запуск со стороны КНДР самым продвинутым с технической точки зрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В Токио заявили, что запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты был успешен по своей продолжительности и высоте полета снаряда.

Ранее в Минобороны Японии сообщили, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 1,1 тысячи километров и находилась в полете приблизительно 70 минут. Отмечается, что максимальная высота ее полета достигла шести тысяч километров.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда».

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Николай Чигасов
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