В Киеве заявили о полном восстановлении систем теплоснабжения

Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении работы системы теплоснабжения после отключений

В Киеве полностью восстановлена система теплоснабжения, все источники работают в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», — заявил градоначальник.

Ранее Кличко рассказал, что после поражения ряда объектов критической инфраструктуры в Киеве зафиксирован дефицит поставок электричества и повреждения электросетей. По его словам, треть жителей города сейчас обеспечены водой и теплом. Подключение к электроснабжению есть на 40 процентах территории Киева. Однако отключения энергии до сих пор случаются, заявил он.