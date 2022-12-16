Мэр Киева рассказал о ситуации с электричеством в городе

Мэр Киева Кличко заявил о подключении 40 процентов города к электроснабжению

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко рассказал, что после поражения ряда объектов критической инфраструктуры в Киеве зафиксирован дефицит поставок электричества и повреждения электросетей. По его словам, треть жителей города сейчас обеспечены водой и теплом. Подключение к электроснабжению есть на 40 процентах территории Киева. Однако отключения энергии до сих пор случаются, заявил он.

По словам мэра города, в пятницу, 16 декабря, автобусы в Киеве курсируют по графику. Кроме того, действуют маршруты, работающие вместо троллейбусных — на данный момент их число превышает 500.

Ранее сообщалось, что по всей Украине отключили свет. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Кличко допускал, что Киев лишится тепла и воды до весны. По его словам, эвакуация жителей из столицы Украины не планируется.