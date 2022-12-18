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15:26, 18 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в районе Константиновки

Минобороны России заявило об уничтожении радиолокационной станции в районе Константиновки

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — говорится в сводке министерства.

Также сообщается, что ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация поразили пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана. Кроме того, были поражены живая сила, военная техника в 144 районах и 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Ранее стало известно, что войска России взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. Отмечается, что военные зачищают село от оставшихся в нем украинских солдат.

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Варвара Кошечкина
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