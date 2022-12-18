Критик Байдена и Украины стал самым влиятельным журналистом в США

Критик Байдена и Украины Карлсон стал самым влиятельным журналистом в США

Ведущий Fox News Такер Карлсон, чьи материалы отличаются критикой президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, стал самым влиятельным журналистом в США. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, авторское шоу журналиста Tucker Carlson Tonigh стало самой популярной из авторских программ на кабельном телевидении Соединенных Штатов. Шоу регулярно собирает около 3,3 миллиона зрителей.

По словам республиканца Джеффа Роу, Карлсон в своих программах «не реагирует на повестку, а управляет ей», тем самым привлекая миллионы зрителей ключевой аудитории (в возрасте от 25 до 54 лет).

В своих материалах Карлсон часто критикует администрацию Байдена и его политику по Украине. В начале декабря телеведущий упрекнул президента в намерении помогать Киеву в условиях, когда сами Соединенные Штаты столкнулись с первым энергокризисом за 50 лет. Журналист задался вопросом, «почему Вашингтон решил оплачивать счета Украины за энергию, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов».