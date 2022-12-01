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08:08, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Американский телеведущий возмутился решением Байдена по Украине

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал планы США «оплачивать счета Украины за энергию»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Президент США Джо Байден намерен помогать Украине в условиях, когда сами Соединенные Штаты столкнулись с первым энергокризисом за 50 лет. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист задался вопросом, «почему Вашингтон решил оплачивать счета Украины за энергию, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов».

Карлсон отметил, что из-за энергкризиса американцам становится не по карману топливо, и они «мерзнут» в своих домах.«Значит, самое время отправлять энергетику нашим друзьям на Украине и во всем регионе», — возмутился он.

Ранее стало известно о намерении США выделить Киеву 53 миллиона долларов на закупку оборудования для энергосетей. Отмечается, что средства будут направлены на обеспечение отопления семи миллионов мирных жителей. Отмечается, что тем самым была начата полная интеграция энергетической инфраструктуры Украины с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Марина Совина
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