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15:14, 18 декабря 2022Россия

Минобороны озвучило потери ВСУ на купянском направлении

МО РФ: российские войска уничтожили до 25 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 18 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области было ликвидировано до 25 украинских бойцов. Также были уничтожены бронетранспортер и два автомобиля противника.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) озвучили потери украинских войск в живой силе и военной технике за прошедшие сутки. В ведомстве сообщили, что за данный промежуток времени было уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники.

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Варвара Кошечкина
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