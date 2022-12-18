Минобороны озвучило потери ВСУ на купянском направлении

МО РФ: российские войска уничтожили до 25 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 18 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области было ликвидировано до 25 украинских бойцов. Также были уничтожены бронетранспортер и два автомобиля противника.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) озвучили потери украинских войск в живой силе и военной технике за прошедшие сутки. В ведомстве сообщили, что за данный промежуток времени было уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники.