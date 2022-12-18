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12:22, 18 декабря 2022Россия

В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки

В НМ ЛНР заявили, что ВСУ потеряли 50 человек, два танка и три БТР за сутки

Фото: Reuters

В Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) раскрыли потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и военной технике за прошедшие сутки. Соответствующие данные ведомство приводит в своем Telegram-канале.

В НМ ЛНР заявили, что «противник понес большие потери в живой силе и военной технике». «Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные нанесли упреждающий удар по резервам ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечалось, что в результате украинские войска потеряли до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

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Алевтина Запольская
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