В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки

В НМ ЛНР заявили, что ВСУ потеряли 50 человек, два танка и три БТР за сутки

В Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) раскрыли потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и военной технике за прошедшие сутки. Соответствующие данные ведомство приводит в своем Telegram-канале.

В НМ ЛНР заявили, что «противник понес большие потери в живой силе и военной технике». «Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные нанесли упреждающий удар по резервам ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечалось, что в результате украинские войска потеряли до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.