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15:37, 17 декабря 2022Россия

Российские военные поразили резервы ВСУ в ДНР

Российские войска поразили резервы ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные нанесли упреждающий удар и поразили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Известно, что комплексное поражение было нанесено в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в ведомстве доложили о массированном ударе по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

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Варвара Кошечкина
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