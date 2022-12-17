Российские военные поразили резервы ВСУ в ДНР

Российские войска поразили резервы ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные нанесли упреждающий удар и поразили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Известно, что комплексное поражение было нанесено в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в ведомстве доложили о массированном ударе по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.