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02:54, 18 декабря 2022Россия

Глава «Росатома» заявил о потребности в новой модели использования ледоколов

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что модель использования ледоколов на СМП изменится

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о потребности в новой модели использования ледоколов по мере увеличения на Северный морской путь (СМП). Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

«Изменится не только потребность в ледоколах, не только в их количестве, но и сама модель использования ледоколов. Сейчас мы идем по пути закрепления за конкретными проектами соответствующих ледоколов», — рассказал он. По его словам, к 2024 году на СМП будет уже восемь ледоколов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на реализацию программы СМП планируется выделить 1,8 триллиона рублей до 2035 года. Грузопоток пути может вырасти более чем в шесть раз.

В правительстве отмечали, что развитие пути и его переход от экспериментальной к регулярной работе зависит от слаженности в части развития инфраструктуры, строительства новых судов, обеспечения системы безопасности и совершенствования технологических решений.

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Марина Совина
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