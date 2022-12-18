В ЛНР назвали политической ошибкой включение Донбасса в УССР

Экс-посол ЛНР Мирошник назвал политической ошибкой включение Донбасса в УССР

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назвал политической ошибкой включение Донбасса в УССР. Его слова передает РИА Новости.

«Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства», — пояснил Мирошник. По его мнению, регион стал развиваться «за счет российского государственного подхода и стратегии».

Мирошник выразил уверенность, что регион «будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства».

Ранее советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай напомнил, что Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишается Крыма и западных территорий. Речь идет о документе украинского парламента, который денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.