Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 18 декабря 2022Россия

В ЛНР назвали политической ошибкой включение Донбасса в УССР

Экс-посол ЛНР Мирошник назвал политической ошибкой включение Донбасса в УССР
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назвал политической ошибкой включение Донбасса в УССР. Его слова передает РИА Новости.

«Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства», — пояснил Мирошник. По его мнению, регион стал развиваться «за счет российского государственного подхода и стратегии».

Мирошник выразил уверенность, что регион «будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства».

Ранее советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай напомнил, что Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишается Крыма и западных территорий. Речь идет о документе украинского парламента, который денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину
Запутавшегося в гамаке подростка вывели из комы
Экономист назвала приложения для эффективного контроля своего бюджета
В ЛНР назвали политической ошибкой включение Донбасса в УССР
Украинская беженка не смогла вынести условия жизни в британской квартире
Слуцкий рассказал об угрозе обстрела ВСУ во время поездки с Бутом в Луганск
Крым решил предложить свои порты Белоруссии в качестве ворот ЕАЭС
Москвичка раскрыла причины начать поиски увиденного во сне мужчины
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.