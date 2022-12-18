Россияне впервые посетили ОАЭ и рассказали об испортившей отпуск ошибке

Авторы блога на «Яндекс.Дзен» рассказали о частой ошибке туристов, впервые посещающих ОАЭ

Российская пара тревел-блогеров отдохнула в ОАЭ и рассказала об испортившей им отпуск частой ошибке туристов, впервые посещающих страну. Своими впечатлениями они поделились в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Яндекс.Дзен».

Молодые люди отметили, что к своей первой поездке в ОАЭ они подготовились основательно и прочитали заранее о том, как стоит одеваться и вести себя в арабской стране. В итоге, по словам россиян, все оказалось намного проще, однако было одно обстоятельство, которое они совершенно упустили из виду и жалели, что не почитали об этом заранее.

«Как только наш самолет приземлился, мы забрали чемоданы и прошли паспортный контроль. Все, вот клянусь вам, все пассажиры нашего самолета ломанулись в дьюти-фри, — отметили авторы блога — У нас не было особого желания лазить по магазинам дьютика. И только спустя несколько дней мы поняли, как лоханулись».

Путешественники рассказали, что приехали в Дубай на день рождения и планировали устроить в отеле на берегу океана небольшую вечеринку для двоих «с вкусностями и шампанским», однако алкоголь им купить не удалось. «В баре ресторана оказалось только вино. Причем, если у нас в магазине бутылка этого вина стоила 3000-3500 рублей, то в баре за нее просили 10 000 рублей. В магазинах в округе тоже не было алкоголя от слова совсем. Даже пиво на прилавках было безалкогольным», — пожаловались они.

Тогда путешественники решили отправиться в ресторан, но оказалось, что не в каждом из них есть алкоголь, и бронировать места надо было заранее. «Вот так мы отпраздновали мой 30-й день рождения лимонадом <…>. Вот так мы упустили из виду, что ОАЭ — это мусульманская страна и алкоголь здесь под запретом», — заключили молодые люди.

Ранее в декабре российский тревел-блогер пожил в бюджетном отеле в ОАЭ и перечислил достоинства и недостатки гостиницы. Автор публикации описал отдых в трехзвездочном Nova Park Hotel в Шардже фразой «был удивлен».