Более 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 18 декабря отменили или задержали 106 рейсов

Более 100 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах 18 декабря из-за усилившегося снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» на 18:35.

Так, из-за непогоды в аэропорту Внуково задержали отправление 42 лайнеров, отменили — 13.

В Домодедово задержан 31 рейс; в Шереметьево — 16 и еще четыре отменены. Всего — 106 рейсов.

Ранее стало известно, что несколько сотен человек не смогли улететь из Москвы в Турцию. Их высадили из самолета без объяснения причин и поместили в «чистую зону».

