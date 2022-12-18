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19:11, 18 декабря 2022Путешествия

Более 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 18 декабря отменили или задержали 106 рейсов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Более 100 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах 18 декабря из-за усилившегося снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» на 18:35.

Так, из-за непогоды в аэропорту Внуково задержали отправление 42 лайнеров, отменили — 13.

В Домодедово задержан 31 рейс; в Шереметьево — 16 и еще четыре отменены. Всего — 106 рейсов.

Ранее стало известно, что несколько сотен человек не смогли улететь из Москвы в Турцию. Их высадили из самолета без объяснения причин и поместили в «чистую зону».

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Алевтина Запольская
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