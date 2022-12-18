В США назвали поддержку Украины угрозой национальной безопасности страны

Подполковник США Дэвис: поддержка Киева представляет угрозу безопасности страны

Поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США из-за израсходования запасов американских вооружений и возможной эскалации конфликта до ядерной войны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

По словам обозревателя, запрос Киева на предоставление со стороны США большего числа вооружений ставит Вашингтон в затруднительное положение. «Реальность такова, что интересы Киева, какими бы важными они ни были для их страны, не сходятся с интересами Америки. Итог таков: Соединенные Штаты могут помочь Украине защитить себя, но должны затормозить, когда снабжение Киева ставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность», — пояснил он.

Дэвис обратил внимание, что увеличение поставок оружия безрассудно и может привести к ядерной войне. «Если военная поддержка Украины создает высокий риск того, что [президент России Владимир] Путин прибегнет к ядерному оружию, мы снова должны отказаться от такой поддержки, поскольку наше собственное население и союзники, скорее всего, будут втянуты в безвыигрышную войну», — заключил он.

Ранее издание Bloomberg заявило, что над США навис риск критического истощения своего военного арсенала и невозможности восполнить его из-за поставок оружия на Украину. По мнению авторов, из-за регулярных поставок вооружения на Украину, включая высокотехнологичные разработки, американская армия может остаться частично недееспособной в сфере наземного оружия, что выражается в дефиците снарядов, танков и переносных ракетных комплексов. В таком случае для США Китай и Северная Корея могут стать угрозой.