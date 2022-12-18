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17:27, 18 декабря 2022Россия

Российский командир рассказал об отражении атак ВСУ на запорожском направлении

Командир с позывным Кайтак заявил об отражении атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кайтак рассказал об отражении атак украинских войск на запорожском направлении. Его слова передает РИА Новости.

Российский военнослужащий заявил, что личный состав полка постоянно ведет активную оборону и успешно подавляет попытки диверсионных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнем в два раза сильнее (...) Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось», — подчеркнул Кайтак.

14 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы отбили попытку атаки мотопехоты ВСУ в Запорожской области. Атака была пресечена на северо-восточном участке линии соприкосновения. По его словам, артиллеристы уничтожили три бронированные машины, три внедорожника и около 50 украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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