Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области отбита попытка атаки мотопехоты ВСУ

В Запорожской области отбили попытку атаки мотопехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов уточнил, что атака была пресечена на северо-восточном участке линии соприкосновения. По его словам, артиллерией уничтожено три бронированные машины, три внедорожника и около 50 украинских военных.

Помимо прочего, российские военнослужащие ударили по позициям ВСУ в районе сел Каменское и Желтая Круча. В результате был уничтожен пункт управления и склад ракетно-артиллерийского вооружения, где хранились, в частности, ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские РСЗО в Запорожской области. Он обратил внимание, что Россия перехватывает инициативу на запорожском направлении.

6 декабря сообщалось, что российские войска произвели атаку на склады и позиции ВСУ в ближайшем пригороде Запорожья. Под удары также попали объекты инфраструктуры, использующиеся для ведения боевых действий.