Власти Запорожской области сообщили об ударах по позициям украинских военных

Рогов: Вооруженные силы РФ атаковали склады и позиции украинских военных в Запорожье

Российские войска атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, также ударам подверглись инфраструктурные объекты, которые используются для ведения боевых действий.

Он уточнил, что было слышно не менее шести взрывов.

В ночь на понедельник в ряде восточных регионов Украины также была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.