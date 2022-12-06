Власти Запорожской области сообщили об ударах по позициям украинских военных
Рогов: Вооруженные силы РФ атаковали склады и позиции украинских военных в ЗапорожьеСюжетРакетные удары по Украине:
Российские войска атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, также ударам подверглись инфраструктурные объекты, которые используются для ведения боевых действий.
Он уточнил, что было слышно не менее шести взрывов.
В ночь на понедельник в ряде восточных регионов Украины также была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.