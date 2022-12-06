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05:12, 6 декабря 2022Россия

Власти Запорожской области сообщили об ударах по позициям украинских военных

Рогов: Вооруженные силы РФ атаковали склады и позиции украинских военных в Запорожье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, также ударам подверглись инфраструктурные объекты, которые используются для ведения боевых действий.
Он уточнил, что было слышно не менее шести взрывов.

В ночь на понедельник в ряде восточных регионов Украины также была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.

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Марина Совина
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